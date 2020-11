Le Serie TV in questi ultimi anni sono diventate una fonte di intrattenimento davvero formidabile, le varie piattaforme di streaming online hanno infatti costruito un vero e proprio imperi che fattura miliardi di euro ogni anno e offre ai vari utenti contenuti sempre nuovo.

Ovviamente i best seller sono sempre i più conosciuti e più guardati, spesso consumati presto e quindi non sufficienti a mantenere soddisfatti per lungo tempo gli utenti, i quali finiscono in lunghe attese per l’arrivo delle nuove season.

Se quindi magari vi trovate in uno di quei periodi finestra, potreste essere interessati ad alcune serie TV non conosciutissime ma molto godibili e apprezzabili, eccole qui.

Fringe, Merlin e Mr Robot

Partiamo parlando di Fringe, si tratta di un piccolo capolavoro del maestro J.J. Abrams, il quale, basato su un’ossatura poliziesca, esula sfociando nel fantascientifico ben camuffato da un realismo quasi ingannevole al 100%, i tre protagonisti formano un improbabile trio composto dalla detective Dunham e dai due ricercatori padre e figlio Walter e Peter Bishop, se cercate qualcosa che sappia arrovellarvi il cervello questa serie fa per voi.

Passiamo ora a Merlin, la serie fantasy narra in modo rivisitato le vicende di Merlino al fianco di re Artù, la storyline è però ricostruita e i due protagonisti vestono i panni di due giovani legati da un’amicizia frenata dalle norme e leggi vigenti, essa si incentra sull’evoluzione sia dei personaggi che dei rapporti instaurati tra di essi, il tutto ovviamente incorniciato dall’evoluzione della storia globale, saprà conquistarvi.

Ultimo ma non ultimo abbiamo Mr Robot, la nota serie TV con il protagonista impersonato da Rami Malek, narra le vicende di un gruppo di hacker intenzionato a rivoluzionare il mondo, incentrandosi sulla psiche del protagonista che palesa riflessioni di tipo psico-sociale le quali arrivano spesso a far porre interessanti domande a chi guarda, se volete qualcosa di intrigante e profondo Mr Robot vi aspetta.