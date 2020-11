La passa a Vodafone attivata in questi giorni dall’operatore telefonico, riesce a far felici tutti gli utenti, proprio perché propone la possibilità di accedere a tanti contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

Il suo nome è Special Unlimited, nasce per essere attivata in esclusiva dagli uscenti da determinati operatori, quali sono Tiscali, TIM o CoopVoce, ma allo stesso tempo risulta essere disponibile in tutti i punti vendita con portabilità obbligatoria del numero originario. Il suo prezzo fisso iniziale non è particolarmente elevato, corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza presentare vincoli contrattuali di durata.

Il suo prezzo mensile, ad ogni modo, è pari a 9,99 euro, in questo caso il cliente dovrà versare il canone tramite credito residuo, senza essere obbligato a pagare con carta di credito o conto corrente bancario. Essendo assenti i vincoli, in qualsiasi momento sarà possibile decidere di abbandonare l’azienda, senza pagare penali. Vodafone, inoltre, promette di non apportare modifiche contrattuali, ovvero rimodulazioni del prezzo finale, entro 24 mesi dalla data di attivazione dell’offerta.

Vodafone: la promozione Special Unlimited è incredibile

All’interno della Vodafone Special Unlimited l’utente ha la possibilità di trovare tantissimi contenuti, in particolar modo parliamo di 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, con annessi SMS e minuti senza limiti, sempre da utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico italiano.

La navigazione, come al solito, è possibile fino ad una velocità massima di 600Mbps in download, salvo uno smartphone non compatibile con simili numero o maggiormente limitato. I dettagli della promozione sono disponibili direttamente nei punti vendita.