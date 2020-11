La GeForce RTX 3060 Ti di Nvidia, presumibilmente la prossima GPU della società con architettura Ampere, potrebbe essere lanciata in meno di tre settimane. La data trapelata in rete indica il 17 novembre come possibile giorno per il rilascio delle nuove GPU.

I leak provengono da MyDrivers insieme al suggerimento che, secondo i produttori di schede grafiche di terze parti, i livelli di stock della 3060 Ti saranno simili a quelli osservati con l’RTX 3070 che è appena uscito sugli scaffali.

Nvidia RTX 3060 Ti potrebbe subire la stessa sorte della serie 3070

Dunque, non sarebbe una sorpresa non riuscire a comprare le prossime 3060 Ti. Tutte le schede video rilasciata al momento della serie RTX 3000 di Nvidia non sono riuscite a soddisfare le domande sul mercato.

È, tuttavia, vero che la data del 17 novembre è più o meno in linea con quanto abbiamo sentito in precedenza dalla. La stessa data era indicata in precedenza dopo che i rivenditori cinesi avevano stabilito il pre-ordine dell’RTX 3060 Ti. Le voci dicono che la scheda grafica 3060 Ti costerà meno di € 400 al suo debutto e vanterà 4.864 core CUDA con 8 GB di GDDR6 VRAM. In effetti, utilizzerà la stessa GPU dell’RTX 3070, solo una versione ridotta.

Come accennato, la GPU GeForce RTX 3070 lanciata di recente non è riuscita a fornire un inventario sufficiente ai rivenditori e si è esaurita molto rapidamente, proprio come le RTX 3080 e 3090 precedenti. Non era del tutto inaspettato, ma si sperava che la 3070 sarebbe andata meglio dato che Nvidia ha ritardato il rilascio di due settimane per aiutare a risolvere i problemi.