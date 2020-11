Abbiamo già visto il Moto G 5G Plus e, se le voci sono corrette, il Moto G 5G standard sarà il prossimo telefono 5G economico ad arrivare da Motorola. Secondo le informazioni ottenute dagli sviluppatori XDA e un’immagine pubblicata su Slashleaks, il device arriverà con il nuovissimo chipset Snapdragon 750G di fascia media, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a bordo.

Ulteriori informazioni rivelate su Twitter indicano un display da 6,66 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, più una batteria da 5.000 mAh. Come suggerisce il nome, questa sembra essere una versione leggermente meno potente del Moto G 5G Plus.

Moto G 5G, annuncio imminente ?

Si dice che il display funzioni alla frequenza di aggiornamento standard di 60Hz, anche se non si sa ancora se utilizzi la tecnologia LCD o OLED. Il Moto G 5G Plus ha un display LCD da 6,7 ​​pollici, 2520 x 1080 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz più veloce. Sul retro ci sono tre fotocamere: un sensore principale da 48 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, troviamo una singola fotocamera selfie da 16 MP.

Nelle specifiche trapelate è inclusa anche una menzione di un pulsante Google Assistant dedicato, che è qualcosa che abbiamo visto sullo smartphone Moto G 5G Plus. Non si sa ancora quando potremmo vedere il Moto G 5G, anche se un lancio non sembra essere troppo lontano. Un altro telefono economico con 5G sarebbe sicuramente il benvenuto: al momento, i telefoni con connettività di nuova generazione tendono a costare molto di più, ma questo cambierà nel tempo con un’adozione più ampia di questa tecnologia.