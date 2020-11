Possiamo affermare con tranquillità che Netflix è la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto. L’offerta che propone è davvero ampia, si passa da serie TV a documentari, da film a cartoni animati. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Nella passata fase di lockdown alcune serie TV si sono affermate ancor di più grazie al “binge watching” riuscendo ad arrivare ad ascolti mai visti prima. Il materiale più visionato in assoluto però sono le serie TV, e oggi parleremo di tre in particolare, ovvero: Lucifer, Stranger Things e The Order. Andiamo a scoprire quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Order: le novità

Lucifer è una serie TV statunitense che ha come protagonista Tom Ellis, il quale interpreta “il signore degli Inferi”. La serie ha riscosso un successo incredibile e, secondo quanto dichiarato da alcuni autori, il finale della quinta stagione sarà “a dir poco fantastico“. La sesta stagione ci sarà, ma purtroppo non ce ne sarà una settima.

Continuiamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. Questa serie TV si è configurata tra quelle più visionate e di maggior successo di quest’epoca. L’emergenza sanitaria ha rallentato le riprese, che però sembrano essere ricominciate. Tutti sono in attesa dunque della season 4, la quale porterà anche nuovi personaggi.

Infine, concludiamo con The Order. Con le prime due stagioni, la fiction ha avuto un ottimo successo. La terza stagione arriverà sicuramente, secondo quanto dichiarato recentemente, arriverà. Tuttavia, non è stato ancora specificato il tempo.