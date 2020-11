Honor ha lanciato il programma “Stand Out with HONOR” volto ad offrire una importante occasione lavorativa ai più meritevoli.

Parte del programma HONOR Academy, “Stand Out with HONOR” invita i giovani a partecipare ad una serie di sfide creative ed offre la possibilità di vincere un MagicBook, oltre ad uno stage retribuito di quattro settimane presso l’agenzia Grey nel Regno Unito e in Germania.

L’azienda ha anche collaborato con Affinity, una società di software di grafica, per la realizzazione di una serie di video tutorial che aiutino gli studenti a realizzare un CV accattivante per essere molto più competitivi nel mercato del lavoro.

La collaborazione ha visto la partecipazione di molti artisti e designer come Scott Balmer, Peter Greenwood e David Daniels, che hanno condiviso consigli e trucchi per dare un tocco creativo a CV.

Honor offre uno stage retribuito ai giovani talenti creativi

Con questo programma, i talenti creativi potranno confrontarsi direttamente con leader aziendali e dimostrare loro di avere esattamente ciò che serve per entrare nel team ed aggiudicarsi lo stage. Chi vorrà partecipare al programma ed ottenere una chance, dovrà presentare un’opera che rappresenti il proprio io creativo e la propria personalità entro il prossimo 11 novembre su www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/.

Oltre all’opportunità di fare uno stage presso un’agenzia creativa globale, i partecipanti avranno anche la possibilità di vincere un HONOR MagicBook Pro o il nuovo smartwatch HONOR Watch ES.

George Zhao, Presidente di HONOR ha affermato: “Il 2020 è un anno pieno di incertezze e per chi è appena uscito dall’università la competizione per i posti di lavoro è più dura che mai. Attraverso il nostro programma creativo Stand Out with HONOR con Affinity e Grey, vogliamo aiutare i giovani a sfruttare al massimo la propria creatività e a utilizzare strumenti tecnologici come la serie HONOR MagicBook per ottenere un vantaggio, aiutandoli a distinguersi dalla massa e a fare una prima impressione vincente“.