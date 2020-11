Google, mensilmente, si occupa di pubblicare nel suo blog un articolo dove vengono riassunte tutte le novità per quanto concerne giochi, funzionalità e varie modifiche che ha apportato a Stadia durante il mese che sta terminando. In tal caso, parliamo del mese di ottobre.

Iniziamo parlando dei nuovi titoli che verranno rilasciati per il futuro. Oltre alla demo già rilasciata di PAC-MAN Mega Tunnel Battle, che arriverà il 17 novembre, e quella di Immortals Fenyx Rising, sono stati annunciati anche altri giochi. Ad esempio, abbiamo l’espansione di Drastic Steps per Orcs Must Die! 3 (6 novembre),Star Wars Jedi: Fallen Order (24 novembre), ARK: Survival Evolved (inizio 2021), Hello Engineer (2021), Young Souls (2021) e Phoenix Point (2021).

Google Stadia: ora è si può giocare anche con il 5G

Per quanto riguarda le funzionalità, con Crowd Choice, disponibile in Baldur’s Gate 3 e Dead by Daylight, guardare le live streaming su YouTube risulterà ancora più divertente per tutti gli utenti. Questo perché gli spettatori avranno il potere di governare l’andamento complessivo della partita tramite le votazioni delle decisioni prese in ogni gioco. Inoltre, cosa importante, ora è possibile giocare con stadia con la connessione LTE 4G e 5G. L’utilizzo dei dati può richidere fino a 2,7 GB all’ora, tuttavia questa possibilità dipdende dall’area di appartenenza del giocatore.

Per chi è abbonato a Stadia Pro, può richiedere gratuitamente a novembre sei nuovi giochi:

Sniper Elite 4

Risk of Rain 2

The Gardens Between

Hello Neighbor: Hide & Seek

République

Sundered: Eldritch Edition.

Alla propria raccolta, è ancora possibile aggiungere 29 giochi. Tuttavia, il tempo per Just Shapes & Beats, Metro Last Light Redux, Strange Brigade e West of Loathing sta per scadere. Andando a controllare il sito Web e il negozio Stadia, inoltre, gli utenti Pro possono vedere l’elenco dei titoli ancora in sconto.

Scopriamo di seguito la lista dei giochi lanciati e quelli annunciati nel corso del mese di ottobre:

Contenuti lanciati

Baldur’s Gate 3 – Accesso anticipato

Cake Bash

Crayta – Dark Circus

Dead by Daylight

HUMANKIND OpenDev Beta

Human: Fall Flat

Immortals Fenyx Rising Demo

PAC-MAN Mega Tunnel Battle Demo

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – 9 Stagione

Sekiro: Shadows Die Twice

Watch Dogs: Legion

Contenuti annunciati