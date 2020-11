Il servizio di abbonamento allo spazio di archiviazione di Google ha reso gratuiti i backup del telefono su Android e ha annunciato piani per iOS. La prossima mossa per Google One è includere una VPN su livelli di archiviazione superiori.

VPN di Google One si propone di fornire un “ulteriore livello di protezione online per il tuo telefono Android” e avere la certezza che i tuoi dati sono al sicuro.

Google Fi che offre un servizio simile ai suoi abbonati MVNO:

“Abbiamo già integrato una sicurezza avanzata in tutti i nostri prodotti e la VPN estende tale sicurezza per crittografare tutto il traffico online del tuo telefono, indipendentemente dall’app o dal browser che stai utilizzando. La VPN è integrata nell’app Google One, quindi con un solo tocco puoi essere certo di sapere che la tua connessione è al sicuro dagli hacker.”

Google One parte da 100 GB (1,99 euro / mese) e 200 GB (2,99 euro) di spazio di archiviazione di Drive e Foto espanso, ma la VPN richiede di passare a 2 TB a 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno. Si unisce ad altri vantaggi come un migliore supporto, sessioni Pro, stato Gold su Google Play Points e il 10% di ritorno sul Google Store. È disponibile anche nei piani da 10, 20 e 30 TB.

Inoltre, se hai condiviso il tuo piano Google One da 2 TB con i membri della famiglia (fino a cinque persone in più), possono anche abilitare la VPN sui propri dispositivi senza costi aggiuntivi.

La VPN verrà lanciata per la prima volta su Android nelle “prossime settimane” negli Stati Uniti e può essere abilitata / disabilitata dall’app mobile. Arriverà in più paesi e su iOS, Windows e Mac nei prossimi mesi.

