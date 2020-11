La cybersecurity è un aspetto molto importante della navigazione su internet, non dare il giusto valore alla protezione dei nostri dati potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile. Fortunatamente anche in Italia abbiamo figure importanti nel campo della protezione da virus e malware che possono attaccare i nostri dispostitivi.

Tra questi vogliamo ricordare Enrico e Gianfranco Tonello; balzati a gli onori della cronaca per aver ideato un sistema per scovare il virus bancario Emomet che tanti danni è in grado di creare. Questo sistema ha un funzionamento che a prima vista potrebbe ricordare un motore di ricerca; basta inserire la propria email nello spazio apposito per scoprire se si è stati infetti dal virus. Ma i due fratelli sono sono gli unici due esperti di cybersecurity di origine italiana.

Cybersecurity: gli italiani esperti di sicurezza digitale

Anche Luca Mella, ingegnere esperto di cybersecurity, ha dato un contributo non indifferente nella guerra ai furti digitali; nello specifico si è occupato della creazione di una pagina che mostri la diffusione degli attacchi ransomware. Questa tecnica consiste nel furto di informazioni riservate dei clienti di una compagnia a cui segue una doppia richiesta di riscatto.

Il primo ricatto avviene per tornare ad avere la possibilità, da parte della compagnia, di accedere ai dati; il secondo invece chiede un pagamento in bitcoin per evitare che le informazioni sottratte vengano immesse nel Dark Web. In merito al suo sistema di cybersecurity Luca ha dichiarato: “Per fare le mie analisi uso degli aggregatori, degli script informatici, per recuperare e monitorare gli aggiornamenti in questi canali nascosti e identificare sia le possibili vittime che gli autori della doppia estorsione“.