Ottima occasione per risparmiare nei punti vendita Coop e Ipercoop, in questi giorni il volantino è riuscito a scontare uno smartphone Samsung ad un prezzo incredibilmente più basso del listino originario.

Come al solito, quando parliamo di Coop e Ipercoop, ci teniamo a ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio. In parallelo, tutti i prodotti presentano garanzia legale della durata massima di 24 mesi, e soprattutto sono distribuiti in versione no brand, i cui aggiornamenti di sistema verranno rilasciati direttamente dal produttore del dispositivo.

Coop e Ipercoop: le offerte non hanno assolutamente rivali

Il prodotto su cui Coop e Ipercoop si sono giocate l’intera campagna promozionale, appare essere il Samsung Galaxy A40, uno smartphone dell’azienda sudcoreana, in vendita nel periodo corrente ad un prezzo che non supera i 179 euro.

Chiaramente si tratta di un modello super economico, e consigliato per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, essendo comunque pronti a qualche piccola rinuncia. Più precisamente il punto di forza del modello in questione è il display, un ampio pannello SuperAMOLED da 5,9 pollici, praticamente mai visto a questo prezzo. L’handicap maggiore è forse rappresentato dal comparto fotografico, 2 sensori di cui uno da 16 megapixel, sono complessivamente di bassa qualità e non riescono a garantire scatti abbastanza soddisfacenti.

Per tutte le altre informazioni in merito al volantino coop e ipercoop, raccomandiamo il collegamento al sito ufficiale.