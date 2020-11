Solo oggi da Comet è stato attivato uno spettacolare volantino che punta a soddisfare i desideri più reconditi degli utenti italiani, i suoi prezzi appaiono essere alla portata di ognuno di noi, con possibilità di mettere le mani su tanti prodotti interessanti.

La validità della campagna promozionale, è importante ricordarlo, è fissata solamente ad oggi, 2 novembre 2020, non sarà possibile accedere agli stessi identici prezzi in momenti successivi alla mezzanotte odierna. Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro, tutto indipendentemente dalla tipologia di prodotto effettivamente acquistata. In aggiunta a quanto scritto, ricordiamo essere disponibile la rateizzazione senza interessi, ovvero il classico Tasso Zero, raggiungibile con il superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Comet: le offerte sono super

Le offerte del volantino Comet sono davvero super e fanno sognare i consumatori che al giorno d’oggi sono pronti ad effettuare i propri acquisti. Uno dei modelli più in voga nell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, il top assoluto della serie Galaxy S20, in vendita finalmente ad un prezzo che potremmo definire più accessibile per la maggior parte di noi, “soli” 749 euro.

Nel caso in cui si volesse invece puntare verso una fascia più economica, sono disponibili anche altri prodotti in vendita a meno di 399 euro. Se volete approfondire il volantino Comet, e sopratutto conoscerlo da vicino, aprite subito questo link.