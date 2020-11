Quest’estate, come ben sappiamo, è stata in assoluto l’estate dei Bonus. Fra i molteplici sconti ed aiuti economici introdotti dal nostro Governo, rientra anche il tanto acclamato Bonus per l’acquisto di monopattini e biciclette elettriche. Ad oggi, di fatto, centinaia di migliaia di consumatori hanno deciso di sfruttare il periodo per acquistare uno di questi mezzi Green, per i quali, in assenza di sconti, le spese sarebbero state davvero elevate.

Ciononostante, ad oggi sono migliaia i consumatori Italiani che, in attesa di una data certa per il rilascio del nuovo bonus, hanno deciso di rimandare i propri acquisti per scongiurare spiacevoli imprevisti. Dopo una lunga attesa, però, finalmente qualcosa è mutato: a partire dal prossimo 4 novembre, la piattaforma per richiedere il bonus relativo all’acquisto di bici e monopattini elettrici diverrà ufficialmente disponibile.

Bonus mobilità: ecco come ricevere il rimborso con la nuova piattaforma

Con il via libera da parte del Governo, è stato concesso a tutti i cittadini Italiani di acquistare monopattini e bici elettriche, per poi richiederne successivamente il rimborso presentando la fattura originale che certifica la vendita. Tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto, quindi, a partire dal prossimo 4 Novembre potranno finalmente richiedere il tanto atteso rimborso.

Coloro che invece hanno deciso di attendere ulteriormente per evitare problematiche future, dal 4 Novembre potranno acquistare, ad un prezzo già scontato, un nuovo prodotto (bici, monopattino elettrico, hoverboard, ecc.). Ricordiamo infine che, come mostrato nel corso degli ultimi mesi, il bonus non garantirà un rimborso completo della spesa ma solo del 60%, con un tetto massimo di 500 euro.