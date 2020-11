E’ ormai risaputo che i nuovi iPhone 12 sono sprovvisti di alimentatore USB, una scelta che ha – e continua – fatto molto discutere per diverse ragioni. Qualsiasi sia il vostro schieramento, se avete intenzione di acquistare un nuovo melafonino e non siete in possesso di una tecnologia compatible, dovreste provvedere all’acquisto di un nuovo alimentatore USB.

Anker presenta una nuova serie di accessori per iPhone a tema Doraemon

A tal proposito, Anker ha svelato una nuova linea di accessori di ricarica dedicati ai nuovi iPhone… tutti a tema Doraemon! La serie si compone di un caricabatterie USB-C (tre, per l’esattezza loro) due cavi e un adattatore wireless MagSafe. I power brick possono portare la batteria di un iPhone 12 o iPhone 12 Pro dallo 0% al 50% in mezz’ora.

Il caricabatterie di medie dimensioni arriva a 65 W, il che lo rende utile anche per caricare un laptop: sono necessarie 2 ore per caricare completamente la batteria di un MacBook Pro. L’adattatore più grande ha due porte in modo da poter caricare contemporaneamente un telefono e un laptop (o tablet, power bank, ecc.). Passando ai cavi, ce ne sono due: da USB-C a Lightning (per iPhone) e da USB-C a USB-C (per iPad e MacBook). Anker li ha resi resistenti, con test che dimostrano che possono essere piegati 12.000 volte.

L’adattatore MagSafe supporta fino a 15 W per i nuovi iPhone e la ricarica wireless Qi standard per i dispositivi più vecchi. Questo adattatore è realizzato in lega di alluminio, quindi può dissipare meglio il calore anche se è piuttosto sottile.

La prevendita inizierà il 4 novembre in Cina e tutti gli accessori potranno essere acquistati online sul sito ufficiale di Anker, JD e Tmall.