Un nuovo aggiornamento WhatsApp Android concederà un’esclusiva funzionalità agli utenti del robottino verde mobile di Google. Ma non sarà l’unica novità in arrivo per gli amanti delle chat green made by Facebook. Ulteriori aggiunte saranno disposte anche per la versione WhatsApp Web in uso da milioni di utenti tramite l’apposita piattaforma Desktop. Ecco cosa sta per attivare.

WhatsApp update: succulente novità in arrivo per mobile e Desktop

Anche gli utenti Android guadagnano lo sblocco facciale delle chat dopo un approdo della medesima funzione in ottica iPhone. Questa quanto emerso dopo lo studio del codice sorgente della release Beta 2.20.203.3 riportata dallo staff di WaBetaInfo. L’attuale sezione “Blocco con impronta digitale” si chiamerà “Blocco biometrico”. Attualmente in sviluppo arriverà in un momento non ancora meglio precisato.

Arriva anche lo shopping via chat con il primo step che garantirà una vetrina sempre attive per i prodotti delle aziende che potranno esporre il loro catalogo ed ottenere una via rapida per comunicare con il cliente. L’app si trasformerà quindi in un canale di vendita. Come visto in questo articolo non sarà gratuito.

Ultima novità riguarda la possibilità di prendere parte ad una chiamata anche dopo l’avvio della stessa. Capita, infatti, che non si riesca ad accettare l’invito a rispondere per tempo. Con la nuova opzione si offre la possibilità di farlo a posteriori rientrando nell’app in un secondo momento se la chiamata risulterà essere in corso. Riaprendo WhatsApp, infatti, un messaggio consentirà di rientrare in comunicazione potendo scegliere se accettare o declinare la richiesta.

Su WhatsApp Web, inoltre, arriva il tanto atteso supporto alle chiamate vocali ed alle videochiamate direttamente da PC per un uso più agevole degli strumenti di comunicazione diretta.