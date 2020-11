Trony punta a scontare di tutto nel nuovo volantino, intitolato appunto Sconto IVA, in grado di promettere prezzi bassi su ogni singolo prodotto attualmente disponibile direttamente in negozio.

La validità della campagna, a differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, è fissata in tutti i punti vendita in Italia, senza possibilità di acquisto sul sito ufficiale dell’azienda. Il terminale che l’utente andrà ad aggiungere al carrello, godrà di garanzia legale della durata di 24 mesi, nonchè sarà in versione completamente sbrandizzata.

Trony: il volantino è ricco di prezzi bassi

L’idea di Trony non si discosta assolutamente da quanto avevamo già visto in passato, pertanto l’utente potrà ricevere uno sconto fisso del 18,03% su ogni acquisto effettuato in negozio senza limitazioni di spesa. L’unico appunto riguarda il modello scelto, va ricordato infatti che non tutti i prodotti potrebbero rientrare nella campagna stessa.

La riduzione applicata non corrisponde al 22% per un ragionamento molto semplice, nel momento in cui viene applicata l’IVA al prodotto, questa viene calcolata sul prezzo di listino, andando quindi a comporre il prezzo finale con listino + IVA. E’ chiaro che, nel momento in cui noi andremo a rimuovere l’IVA, non calcoleremo il 22% della cifra finale, ma il 22% del listino che, essendo inferiore al totale, avrà un’incidenza del 18,03% sulla cifra che leggiamo sul cartellino in negozio.

Il volantino Trony lo potete comunque scorrere direttamente nelle pagine inserite nell’articolo.