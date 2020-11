La didattica a distanza torna prepotentemente nella vita degli italiani più giovani. La ripresa e la seconda ondata della pandemia da Coronavirus in Italia ha portato ad ulteriori restrizioni, con conseguenze sulle attività in presenza in scuole ed università. Tutti coloro che nelle prossime settimane dovranno seguire lezioni, fare esami o partecipare a convegni in via telematica potranno affidarsi a questa determinante offerta di TIM.

TIM e la didattica a distanza: l’offerta che prevede Giga senza limiti e gratis

In vita dei prossimi mesi autunnali ed invernali, il provider italiano ha confermato una delle sue migliori offerte del momento, la eLearning Card. Questa promozione, disponibile già nei mesi primaverili della pandemia, mette a disposizione degli utenti (con particolare riguardo a quelli più giovani) connessione internet illimitata per le migliori app utili alla didattica a distanza. Coni eLearning Card sarà possibile utilizzare, senza preoccupazione per i consumi, servizi come Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education.

La navigazione illimitata sui seguenti servizi e sulle varie applicazioni sarà ovviamente a costo zero. La eLearning Card di TIM prevede poche condizioni. Dal momento dell’attivazione, la tariffa avrà validità di un anno. Gli utenti, poi, al termine dei dodici mesi non potranno richiedere un rinnovo della proposta.

La tariffa del gestore italiano guarda principalmente al mondo degli studenti. Tutti gli abbonati interessati, ad ogni modo, non dovranno far altro che collegarsi con il portale TIMparty attraverso i dati di accesso di TIM. Per attivare la promozione basterà andare direttamente nell’area del sito rinominata VANTAGGI TIM.