La maggior parte delle serie TV che ora sono in voga sono rintracciabili sulla piattaforma di streaming video migliora del momento: Netflix. All’interno di questa è possibile spaziare da serie TV, a film, a documentari fino ad arrivare ai cartoni animati per i bambini. Dunque, possiamo dire con certezza che Netflix non ha veri rivali. Inoltre, c’è da segnalare una cosa importante: il materiale più selezionato e visionato in assoluto sono senza ombra di dubbio le serie TV. Tra queste abbiamo novità per tre fiction in particolare, ossia Suburra, Peaky Blinders ed Elite. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le novità a riguardo.

Suburra, Peaky Blinders ed Elite: le ultime novità di Netflix

La serie crime italiana del momento Suburra è ufficialmente tornata su Netflix il 30 ottobre. Questo è il terzo e ultimo capitolo, e sembra che ora si deciderà chi sarà il vero re della malavita romana. La serie è cominciata su Netflix nel 2017 ed ora, nel 2020, siamo all’ultima stagione. Sarà trasmessa in Italia e in altri 190 Paesi del mondo. Non ci resta che andare sulla piattaforma e gustarci la serie TV tutta d’un fiato.

Dopo la lunga attesa per l’arrivo della quinta stagione, sembra che sia ugualmente lunga l’attesa per la sesta. Il regista Anthony Byrne, tempo fa su Instagram, comunicò che la serie era ufficialmente in pre-produzione. Tuttavia, come molti sanno, l’emergenza sanitaria ha fatto sì che le riprese subissero uno stop improvviso. Dunque, è ancora troppo presto la programmazione di una possibile uscita.

Infine, terminiamo con Elite. La serie TV spagnola ha riscosso un ottimo successo e ha il merito di aver fatto salire alla ribalta attori che prima erano semi-sconosciuti. L’emergenza sanitaria, anche qui, ha messo in condizione la produzione di fermarsi. Quarta e quinta stagione ci saranno, ma non è ancora chiaro quando.