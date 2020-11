PosteMobile ha deciso di prorogare anche a Novembre 2020 la promozione con la quale è possibile attivare l’offerta Casa Internet con costo di attivazione e quello di consegna e prima installazione gratuiti.

Per la precisione, le promozioni applicate all’offerta in questione sono disponibili attualmente fino al 28 Novembre 2020, salvo ulteriori proroghe. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

PosteMobile proroga anche a novembre l’attivazione gratuita di Casa Internet

PosteMobile Casa Internet include in dettaglio un telefono di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre a un modem Wi-Fi con connessione dati 4G+ illimitata fino a 300 Mbps al un costo scontato di 26.90 euro al mese, anziché 30.90 euro al mese, fino al 28 Novembre 2020.

L’offerta proposta da PosteMobile è attivabile dai nuovi clienti privati, sia su un numero preesistente che su una nuova linea telefonica, soltanto presso l’indirizzo in cui il cliente decide di richiedere l’installazione. Come già detto, oltre al costo di attivazione, anche il prezzo previsto per la consegna e la prima installazione è gratuito, anziché 80 euro, per le sottoscrizioni effettuate entro il 28 Novembre 2020.

I dispositivi inclusi con l’offerta di PosteMobile sono forniti in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione dell’offerta, il cliente deve restituire entro 60 giorni entrambi i device, a propria cura e spese. Con PosteMobile Casa Internet, sono incluse nel prezzo anche due SIM già inserite all’interno dei dispositivi. Per quanto riguarda il modem Wi-Fi, al suo interno è inserita una SIM dati che si specifica non essere abilitata al traffico dati in roaming, ad effettuare e ricevere traffico voce e all’invio di SMS. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.