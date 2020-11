Cessione credito Superbonus 110% Poste Italiane.

Il servizio è riservato a cittadini e imprese correntisti BancoPosta e ora sono disponibili i dettagli dell’offerta che permette di calcolare il prezzo d’acquisto dei crediti.

La condizione per accedere al servizio è essere titolari di un Conto Corrente BancoPosta e, per effettuare la richiesta online, essere abilitato all’internet banking.

Bisogna innanzitutto accedere all’home-banking di Poste Italiane e poi seguire questi passaggi:

effettuare la richiesta, compilando e sottoscrivendo la cessione del credito d’imposta tramite la procedura di richiesta on line oppure recandosi presso un ufficio postale portando un documento di identità valido e il codice fiscale;

comunicare la cessione del credito verso Poste Italiane all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dall’Agenzia per le diverse tipologie di credito e opzioni di cessione;

seguire la pratica ricevendo via e-mail mail l’aggiornamento sullo stato, in caso di esito positivo, il valore dei crediti ceduti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente BancoPosta.

Come funziona il simulatore online

Consente di verificare in tempo reale il valore della detrazione. Nel caso del Superbonus 110%, inserendo come quota annua 110 euro, Poste Italiane valuterà il credito:

106,93 euro per il 2021;

104,93 euro per il 2022;

102,96 euro per il 2023;

101,04 euro per il 2024;

99,15 euro per il 2025.

Complessivamente, quindi nei 5 anni la valutazione sarà di € 103 circa per ogni € 110 di credito maturato.

N.B: la valutazione risulta invariata, sia per i crediti ceduti dai privati, sia per quelli ceduti dalle imprese.

Cessione del credito ‘extra-large’, Poste Italiane comunica che il servizio è disponibile anche per:

Ecobonus standard;

Sismabonus standard;

Altri Bonus edilizi: Recupero patrimonio edilizio, Facciate, Impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica veicoli elettrici.