OnePlus ha rilasciato, un pò in ritardo, il nuovo aggiornamento della patch di sicurezza di settembre 2020 per OnePlus Nord. Questo mese, a quanto pare, la società ha mosso qualche passo in avanti ed sta iniziando a distribuire l’update di sicurezza di ottobre 2020 al suo ultimo device di fascia media.

OxygenOS 10.5.9 è ora disponibile su OnePlus Nord e apporta diversi nuovi miglioramenti oltre alla patch di sicurezza di ottobre 2020. Il nuovo aggiornamento per OnePlus Nord aggiunge un nuovo box di strumenti di gioco all’interno di Game Space, una nuova funzione di risposta rapida e prevenzione per tocchi errati nei giochi. Inoltre, l’update migliora la stabilità della connessione di rete e Bluetooth e corregge bug generali.

OnePlus Nord, migliorie sopratutto al sistema

Il log delle modifiche completo dell’aggiornamento spiega in dettaglio tutte i miglioramenti del nuovo update. Per quanto riguarda il sistema del device, la stabilità generale è migliorata e ora sarà possibile scegliere tra tre modalità di notifica. Una nuova funzione di risposta rapida è stata aggiunta per Whatsapp.

Come accennato, l’aggiornamento è in fase di implementazione e raggiungerà tutti gli utenti in pochi giorni dopo che il gigante tecnologico cinese si sarà assicurato che non ci siano bug critici. Se non hai ricevuto una notifica per l’aggiornamento di OnePlus Nord, puoi verificarlo manualmente andando su Impostazioni> Sistema> Aggiornamenti di sistema.

Se non vedi ancora la disponiblità aspettati una notifica al più presto. Nel caso in cui non desideri attendere l’implementazione automatica, puoi scaricare manualmente l’OTA ed eseguire il flashing manuale.