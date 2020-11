In molti quando navigano su Internet sentono la necessità di proteggere la propria privacy, essa è infatti spesso oggetto di attacchi da parte di hacker e anche pubblicità aggressivi, le quali monitorando il nostro traffico dati, cercano di carpire dati importanti, presi per ricattarci nel caso degli hacker e per offrire pubblicità ad-hoc nel caso degli annunci.

In tal senso ci vengono in aiuto le VPN, acronimo di Virtual Private Network, delle reti speciali che, facendo rimbalzare il nostro IP, riescono a nasconderlo consentendoci dunque di navigare in totale anonimato, impedendo di controllare a quali fonti accediamo e quali dati scarichiamo.

Tutto ciò si rivela molto utile sia nel caso di uso di reti pubbliche, magari scoperte da protezioni importanti, sia nel caso necessitiamo di accedere a fonti non disponibili nel nostro paese, infatti la VPN consente di apparire posizionati nel globo in un punto diverso, spesso a nostra scelta.

Google offre una VPN con One

Uno degli snodi importanti nel caso vi procuriate una VPN risiede nella sua velocità, infatti spesso quelle gratuite soffrono di smisurata lentezza, ecco dunque perchè spesso gli utenti si dotano di una rete privata a pagamento, la quale offre prestazioni decisamente superiori.

Secondo le ultime news a quanto pare Google sarebbe pronta ad offrire, insieme con l’abbonamento Now da 2Tb, un servizio VPN incluso nel prezzo di 9,99€ al mese, un’ottima novità per tutti gli utenti che magari ne hanno necessità, dal momento che le prestazioni offerte da Google sono di tutt’altro livello.

Il servizio non è attualmente disponibili in Italia, ma presto lo sarà, infatti sul sito italiano è presente una voce apposita con scritto “disponibile a breve“.