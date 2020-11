Il volantino Expert nasconde un regalo assolutamente da non perdere, gli utenti possono affidarsi ad una campagna promozionale che promette la possibilità di accedere ad un SottoCosto davvero mai visto prima.

La validità della suddetta, come al solito parlando di Expert, è fissata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano, ma sopratutto anche sul sito ufficiale dell’azienda. Il cliente si ritrova a poter ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, pagando però le spese di spedizione per la consegna stessa (indipendentemente dal livello raggiunto). Da segnalare la presenza del Tasso Zero, per richiederlo, tuttavia, sarà necessario superare una cifra minima.

Expert: quali sono le offerte da non perdere

Le offerte disponibili da Expert sono davvero tantissime, una delle migliori è sicuramente quella legata al Samsung Galaxy Note 20, top di gamma assoluto appena presentato, e sopratutto commercializzato sul territorio nazionale. Il suo prezzo finale risulta essere ancora abbastanza elevato, corrisponde a 779 euro, ma è apprezzabile la decisione dell’azienda di renderlo ugualmente disponibile ai consumatori.

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, vogliamo porre l’attenzione in particolare su Xiaomi Mi 10 Lite, in vendita a 299 euro, passando per Xiaomi Mi 10T (new entry proposta a 499 euro), Oppo Find X2 Lite, Huawei P30 Lite 2020, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30s o Oppo A52 a 149 euro.

Il volantino Expert lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in ogni sua parte o conformazione, ma ricordatevi che è in scadenza oggi, 1 novembre 2020.