Euronics ricorda a tutti la sua grande preparazione nel mercato della rivendita di elettronica, fornendo interessanti offerte al giusto prezzo finale di vendita. Il risparmio è notevole sotto ogni punto di vista.

Per una volta l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale “a reti unificate”, ciò sta a significare che in parole povere risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. In parallelo, coloro che spenderanno più di 399 euro, potranno richiedere il finanziamento a Tasso Zero, con inizio del pagamento da Gennaio 2021.

Euronics: queste sono le offerte migliori della giornata

Tantissimi sono i prodotti posti in promozione da Euronics, ma solamente un paio hanno davvero attirato la nostra attenzione, stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S20+. Sono due modelli molto simili tra loro, accomunati dall’appartenenza alla stessa identica serie, ma comunque in grado di fornire prestazioni differenti.

Il Galaxy S20 FE nasce per soddisfare l’utente che da sempre ha voluto mettere le mani su un Galaxy S con processore Qualcomm Snapdragon, nel nostro caso Snapdragon 865. Il suo prezzo attuale corrisponde a 599 euro.

Il Galaxy S20+ è invece il top di gamma, il modello secondo solo al Galaxy S20 Ultra, in vendita finalmente a meno di 800 euro, più precisamente 799 euro.

Questi sono i migliori prodotti della campagna indicata nell’articolo, tuttavia sono disponibili anche tantissime altre soluzioni tra cui è possibile scegliere per risparmiare al massimo, le potete scoprire tra le pagine del volantino Euronics.