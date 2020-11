Esselunga ha recentemente attivato uno sconto veramente speciale, una campagna promozionale che promette all’utente finale la possibilità di accedere a prezzi scontati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

A conti fatti parliamo della solita offerta tech di Esselunga, ciò sta a significare che il consumatore dovrà recarsi necessariamente nel punto vendita per completare l’acquisto, senza potersi affidare la sito ufficiale. In parallelo, le scorte disponibili sono limitate, sebbene la campagna scada effettivamente l’11 novembre, l’accesso alla suddetta sarà limitato proprio sulla base delle disponibilità in negozio.

Esselunga: tantissime offerte fanno felici gli utenti

Il focus del volantino Esselunga è interamente rivolto all’Oppo A9 2020, uno smartphone che da quasi un anno convince gli utenti della fascia medio-bassa, con prestazioni soddisfacenti ed un prezzo non particolarmente elevato. Oggi può infatti essere acquistato, in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi, a soli 159 euro.

Leggendo le specifiche tecniche, tuttavia, comprendiamo appieno la qualità del prodotto, o meglio quali sono i suoi punti di forza. Più precisamente dispone di un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, con processore octa-core e 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, ma sopratutto una batteria da 5’000mAh. Tempi di utilizzo lunghissimi, il terminale non dovrà essere ricaricato per giorni.

Il volantino Esselunga risulta essere attivo in tutti i punti vendita in Italia, con possibilità di acquisto solo ed esclusivamente negli stessi.