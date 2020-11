Carrefour rinnova la propria campagna promozionale, proponendo a tutti gli effetti un volantino che vuole superare profondamente le offerte delle rivali del settore, differenziandosi in termini di qualità e di prezzi finali di vendita.

Con il SottoCosto attuale l’azienda riesce a raggiungere gli utenti che vogliono spendere poco su ogni prodotto mobile, anche se è sempre consigliata la massima attenzione alle scorte effettivamente disponibili in negozio, poiché sono limitate e potrebbero finire in brevissimo tempo. Gli acquisti, infine, sono completabili solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, entro e non oltre l’8 novembre 2020.

Carrefour: le offerte del volantino sono molto interessanti

L’attenzione di Carrefour pare essersi rivolta verso la fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, sezione in cui si ha maggiore probabilità di successo tra gli utenti pronti al risparmio.

I prodotti su cui vogliamo focalizzare l’attenzione sono sostanzialmente tre: Apple iPhone SE 2020, Xiaomi Redmi 8A e Xiaomi Redmi Note 8T.

Il più costoso è ovviamente il dispositivo di casa Apple, ufficialmente in vendita a 429 euro, rappresenta la più rapida porta d’accesso all’intero ecosistema del brand in questione. Sotto i 150 euro troviamo invece l’altra coppia di smartphone, in particolare il Redmi Note 8T lo possiamo consigliare a chi vuole un prodotto dalle discrete prestazioni generali; decisamente più economico, invece, il Redmi 8A.

Per avere un’idea dell’intero volantino Carrefour, abbiamo pensato di inserire le singole pagine direttamente nel nostro articolo, sono visionabili nel dettaglio qui sotto.