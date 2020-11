Nel corso del 2019, centinaia di migliaia di consumatori Italiani sono stati raggirati dalle molteplici truffe telefoniche messe in atto dagli operatori dei Call Center. Che siano questi legati a Tim, Wind Tre oppure Vodafone poco importa poiché, in questo caso, i gestori telefonici non hanno nessuna responsabilità a riguardo.

Con lo scoppio della pandemia globale fortunatamente questo fenomeno sembrava essere scomparso ma, negli ultimi mesi, l’incubo delle truffe telefoniche è definitivamente ritornato. Ad oggi, di fatto, sono molteplici i dipendenti dei centralini telefonici che, pur di recuperare le vendite non effettuate durante il lockdown, se ne inventano di tutti i colori. Scopriamo quindi di seguito come difenderci.

Truffe telefoniche: prestate attenzione ai Call Center di Tim, Wind Tre e Vodafone

Secondo quanto segnalato dagli utenti, nel periodo successivo al termine del primo Lockodwn le truffe telefoniche sono aumentate a dismisura. A quanto pare uno degli errori più comuni da evitare assolutamente, è quello di pronunciare frasi del tipo: “Salve, sto parlando con il Sig?” oppure “Sì, mi dica“.

Pronunciando frasi del genere, di rischia di cadere nella cosiddetta “truffa del SI”. Attraverso degli appositi programmi per PC, gli operatori malintenzionati riescono infatti a ritagliare la nostra voce per montare successivamente delle chiamate perfette in cui i consumatori pronunciano esclusivamente “SI”. Per evitare questo genere di truffa le soluzioni sono due: