Bennet rilancia il proprio volantino, rendendo disponibile in tutta Italia uno spettacolare SottoCosto, ricco di prezzi bassi e di splendide occasioni che possono davvero aiutare gli utenti ad acquistare la tecnologia senza spendere cifre folli.

Il volantino attivato nel periodo è, come al solito, disponibile in esclusiva presso i punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, con oltre l’impossibilità di accedervi dal sito ufficiale. Essendo un SottoCosto la maggior parte dei prodotti è distribuita in maniera limitata, ma va detto che la tecnologia non rientra in tale campagna promozionale.

Bennet: il SottoCosto è il nuovo volantino

Il prodotto di fascia alta integrato nella campagna promozionale è l’Apple iPhone 11, un vecchio modello, data la presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, oggi acquistabile a 649 euro. Il prezzo potrebbe apparire come non ridottissimo, ma rispetto al listino originario non possiamo che ritenerci soddisfatti del livello effettivamente raggiunto.

Volendo invece puntare verso un mondo Android, ecco arrivare l’ottimo Samsung Galaxy S10 Lite, un medio di gamma lanciato sul mercato qualche mese fa, oggi sceso a 399 euro complessivi.

Chiudono la campagna le offerte applicate su Alcatel 1 SE a 99 euro, Huawei P Smart 2019 a 129 euro, Huawei P40 Lite E a 179 euro o Samsung Galaxy A20s a 139 euro.

Il volantino Bennet lo abbiamo riassunto, per le sole offerte di tecnologia, direttamente nelle immagini integrate qui sotto, ricordando che gli acquisti dovranno essere completati in negozio entro l’11 novembre.