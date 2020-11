Nell’ultimo periodo, gli operatori telefonici si stanno dando da fare in materia di aumenti sulle tariffe mensili. In questo campo non sembrano davvero perdersi in chiacchiere e quelle che effettuano maggiori rimodulazioni sono TIM, Vodafone e Tiscali. A loro, invece, si contrappone Iliad, la quale non ha mai effettuato rimodulazioni da quando esiste. Scopriamo di seguito quali operatori telefonici si sono concessi più aumenti in quest’ultimo periodo.

Aumenti operatori telefonici: Vodafone, TIM e Tiscali deludono, Iliad rimane come sempre

Dunque, i famosi operatori TIM e Vodafone, insieme a Tiscali, danno ufficialmente il via a diverse rimodulazioni.

Per quanto concerne la compagnia telefonica TIM ci sono delle rimodulazioni abbastanza importanti. Essa ha aumentato le tariffe di 1,99 euro, tuttavia ha comunque deciso di rendere il boccone meno amaro dando ai consumatori due regali a scelta: il primo sono minuti illimitati a vita, il secondo 20GB di traffico in 4G

Invece, per quanto riguarda l’operatore rosso Vodafone, già dal mese di maggio aveva comunicato ufficialmente dei cambiamenti. Ecco cosa ha affermato recentemente affermato: “A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Infine, vediamo Tiscali. Gli aumenti sembrano riguardare principalmente l’attivazione automatica della tariffa Mobile Smart. L’aumento sarà di 2,99 euro al mese e gli utenti potranno usufruire di 60 minuti extra, 10 SMS e 1 Giga di internet in 4G.