L’abbonamento unico Apple One, tramite il quale è possibile contrarre un unico abbonamento che include tutti i servizi proposti dal colosso di Cupertino, è adesso disponibile anche in Italia. Adesso, dunque, sarà possibile usufruire dei vari servizi, come Apple Music o Apple TV +, andando incontro ad una spesa mensile unica e decisamente più economica.

Apple One: ecco come attivare il servizio e i pacchetti disponibili!

Il colosso di Cupertino ha annunciato la novità durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 ma soltanto adesso Apple One è stato reso disponibile anche nel nostro Paese. L’abbonamento unico del colosso consente di risparmiare in maniera evidente, proprio per questo alcuni rivali, come Spotify, non hanno apprezzato la mossa di Apple ritenendola anticoncorrenziale e sleale poiché fin troppo conveniente per gli utenti da ostacolo nella scelta della piattaforma da utilizzare per usufruire dei vari servizi.

Gli utenti interessanti possono contrarre l’abbonamento seguendo pochi e semplici passaggi. E’ sufficiente, infatti, accedere alle impostazioni del proprio dispositivo e cliccare sulla voce “Abbonamenti”.

Apple One propone due pacchetti differenti: una versione Individuale e una versione Famiglia. Il pacchetto Individuale prevede una spesa mensile di 14,95 euro e include nel prezzo i seguenti servizi:

Apple Music

Apple Arcade

Apple TV +

50 GB di spazio su iCloud

Il pacchetto Famiglia, invece, prevede una spesa mensile di 19,95 euro. Il piano potrà essere condiviso con massimo cinque persone tra le quali sarà possibile suddividere la spesa. In questo caso l’abbonamento include nel prezzo i seguenti servizi: