WindTre anche nel mese di Novembre si propone come operatore principale, almeno nel settore della telefonia mobile in Italia. La compagnia, che già nelle scorse settimane ha dimostrato la sua fervida attività, conferma la sua strategia commerciale aggressiva fatta da promozioni low cost per i nuovi abbonati. Anche nei giorni a venire, gli abbonati che attiveranno una SIM potranno contare sulla convenienza di una tariffa come WindTre Star+.

WindTre sfida TIM ed Iliad: tariffa senza precedenti con 100 Giga in 4G

A caratterizzare WindTre Star+ ci sono due importanti punti: soglie di consumo molto ampie e costo da ribasso. Gli utenti avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede 100 Giga per internet a cui si aggiungono anche le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e gli SMS illimitati. Il prezzo da pagare per il rinnovo mensile della ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni mese.

La proposta dell’operatore arancione si inscrive nel novero delle tariffe winback. Per questa ragione, la promozione guarda esclusivamente a tutti gli ex abbonati di WindTre che riattivano una SIM ed a chi richiede la portabilità del numero da TIM e da Iliad.

La sfida di WindTre con questa ricaricabile è rivolta sì verso l’acerrimo rivale TIM, ma soprattutto ad Iliad. L’obiettivo del gruppo commerciale di WindTre è quello di pareggiare i conti con la Giga 50 di Iliad. Ebbene, la proposta ora presentata al netto di un prezzo speculare (7,99 euro) garantisce soglie di consumo superiori con la presenza di 100 Giga per la navigazione internet.