L’occasione da non perdere in casa Vodafone passa per una promozione, la Special Unlimited, attivabile a soli 9,90 euro al mese, con portabilità del numero originario da determinati operatori telefonici.

A tutti gli effetti è un’offerta assolutamente interessante, proprio perché in grado di garantire la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati al mese (con velocità massima raggiungibile pari a 600Mbps in download, con smartphone abilitato), passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, finendo poi con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero registrato in precedenza sul territorio nazionale italiano.

Vodafone: le offerte sono sempre più invitanti

Il prezzo fisso, da versare mensilmente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, è tutt’altro che elevato (se confrontato con il bundle), corrisponde esattamene a soli 9,90 euro al mese.

La promessa di Vodafone è di quelle importanti, nel corso dei futuri 24 mesi, infatti, l’azienda non modificherà il costo fisso della promozione, in altre parole non attuerà rimodulazioni contrattuali.

L’attivazione, come potete benissimo immaginare, risulta essere possibile solamente da parte di determinati possessori di SIM ricaricabili, i clienti di TIM, CoopVoce o Tiscali potranno recarsi personalmente in negozio per richiedere la portabilità e la promozione oggetto del nostro articolo.

Inizialmente verrà richiesto il pagamento di un contributo pari a 10 euro, necessari proprio per acquistare la SIM ricaricabile sulla quale sarà poi obbligatorio portare il numero di telefono originario.

Al momento non sono state fornite date di scadenza della stessa, per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo i centri Vodafone dislocati in Italia.