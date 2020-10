Unieuro è pazzesca e cerca in tutti i modi di fare felici gli utenti con il lancio di un volantino che riesce a soddisfare appieno con tantissime offerte e prezzi alla portata degli utenti sempre attenti al risparmio.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati sia online che in negozio; con un ordine effettuato sul sito, il cliente potrà godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa superi i 49 euro, in caso contrario sarà costretto a versare una piccolissima cifra.

Gli stessi prezzi sono comunque validi in tutti i punti vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Unieuro: l’occasione per risparmiare è ghiottissima

L’occasione per risparmiare è davvero ghiotta, a partire dall’acquisto di un vero e proprio top di gamma come il Samsung Galaxy Note 20, in questo caso la spesa finale sarà di 1149 euro, una cifra ancora abbastanza elevata, ma più che in linea con la qualità e le giovinezza del prodotto in sé.

Discorso simile per lo Xiaomi Mi 10T Pro, in questo caso sono necessari 649 euro per il suo acquisto, il prezzo finale è vicino al listino originario, in sé è un dispositivo convincente fino ad un certo punto, proprio perché il display non sembra essere all’altezza della situazione.

