Trony attiva una campagna promozionale decisamente degna di nota, un volantino tramite il quale l’azienda promette un risparmio fuori da ogni logica, con prezzi bassi su ogni singolo prodotto presente in negozio.

Stiamo ovviamente parlando dell’amato Sconto IVA, della soluzione che permette al consumatore di scegliere praticamente ciò che vuole in negozio, e poi godere di uno sconto fisso direttamente in cassa. Il prodotto che verrà aggiunto al carrello presenta garanzia legale della durata di 24 mesi, ed allo stesso tempo è disponibile no brand, soluzione ideale proprio perchè gli aggiornamenti per quest’ultimo verranno rilasciati direttamente dal produttore.

Trony: come fare per risparmiare il più possibile

Per risparmiare il più possibile con i vostri acquisti da Trony non dovete fare pressochè nulla di particolare, dovrete recarvi in negozio e scegliere i prodotti che più desiderate (attenzione che siano contrassegnati dal bollino), nonché aggiungerli direttamente al vostro carrello.

Quando arriverete in cassa, gli addetti provvederanno ad attivare lo sconto del 18,03% rispetto al valore dello scontrino finale. Il motivo per il quale la riduzione complessiva non corrisponde al 22% è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, infatti, il prezzo che voi vedete sul cartellino è composto da listino + IVA calcolata sul valore del listino stesso, che come è facilmente intuibile, non corrisponde al 22% del prezzo finale.

Ciò sta a significare che, nel momento in cui Trony deciderà di scorporare l’IVA, non potrà scontarvi il 22%, ma dovrà seguire il procedimento inverso di quanto appena scritto.