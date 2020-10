Gli smartphone Android e gli iPhone emettono radiazioni. Il semplice fatto di poter contare su WiFi, Bluetooth, NFC, GPS ed altri mezzi di comunicazione wireless ci espone all’influsso delle onde elettromagnetiche. Alcuni telefoni hanno un basso indice SAR mentre con altri ci si trova al limite nonostante regole ben precise impongano ai costruttori di attenersi alle direttive di sicurezza.

Il valore limite complessivo per l’esposizione in UE è di 2W/Kg oltre i quali si potrebbe disquisire in merito a potenziali rischi per la salute. Non siamo in queste condizioni in nessun caso ma il Bundesamt Fur Strahlenschutz ha stilato una lista di smartphone che andrebbe considerata per avere un’idea dei device meno pericolosi.

Radiazioni basse con questi smartphone Android

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8 / Nokia 3.2 / Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Telefoni peggiori tra cui anche a marchio Apple

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Alcuni consigli per ridurre le problematiche da esposizione alle onde non ionizzanti