Il mondo cinematografico sembra essere ripartito nel modo giusto e con le giuste cautele dopo aver subito forti rallentamenti a causa del Coronavirus. Gli utenti con un abbonamento Netflix hanno finalmente la possibilità di guardare dei nuovi contenuti multimediali e, a tal proposito, sono in arrivo delle nuove stagioni di note serie televisive.ù

Secondo ultime indiscrezioni in rete stanno per tornare in esclusiva e in prima visione Netflix delle nuove stagioni de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, La Revolution e La Casa di Carta. Eccovi svelati gli ultimi dettagli delle ultime indiscrezioni.

Netflix: prossimamente il ritorno di alcune serie televisive

Si è molto discusso sulla serie televisiva della giovane strega, Le Terrificanti avventure di Sabrina, perché lo sviluppatore ha annunciato nel corso di quest’anno la possibile cancellazione della quarta stagione. I fan disperati hanno inviato diversi appelli e si sono fatti sentire con diverse petizioni, e secondo alcune voci da corridoio la quarta stagione si farà. A quanto pare le riprese sono attualmente in corso e la casa produttrice è pronta per lanciare una quarta e ultima stagione per concludere la serie in modo definitivo.

Anche la La Casa di Carta è in lavorazione e sul web circolano già diverse foto del set in cui spiccano due nuovi personaggi Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado, e alcune di Stoccolma che sventola una bandiera bianca. I fan, infatti, non vedono l’ora di guardarsi questi nuovi episodi che dovrebbero arrivare, secondo voci da corridoio, nell’autunno del 2021 anche se non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Anche La Revolution ha riscosso un forte successo sulla piattaforma con una prima stagione. La produzione ha annunciato la volontà di fare una seconda stagione e i fan si sono espressi entusiasti della notizia.