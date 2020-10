Scambiare messaggi con amici, parenti o chicchessia ormai è abitudine quotidiana di quasi ogni persona nel mondo. Senza ombra di dubbio, molti, soprattutto in Italia e India e altri Stati, chattano con WhatsApp. Ci sono anche altre app di messaggistica, come ad esempio Telegram, ma la prima è molto più usata. Molti usano anche i messaggi inviati tramite l’app omonima del proprio smartphone e c’è chi si diverte ad inviarli anonimi. Scopriamo di seguito in che modo è possibile farlo con i vari operatori telefonici e quali sono i costi.

Messaggi Anonimi: i vari metodi a seconda dell’operatore telefonico

Inviare SMS anonimi con TIM

TIM, ormai da tempo addietro, offre la possibilità ai suoi clienti di inoltrare messaggi completamente anonimi in pochissimo tempo con la sicurezza di non essere mai rintracciati. Per utilizzare il servizio dovremo digitare il seguente codice:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio non dovrà essere mandato al destinatario direttamente, ma al numero 44933, che si occuperà di smistarlo al destinatario in forma anonima pagando 30 centesimi per messaggio inviato.

Inviare SMS segreti con Vodafone

Continuiamo con Vodafone. Anche l’operatore rosso ci permette di inviare messaggi anonimi immettendo il seguente codice nella casella di testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Successivamente, dovrà essere inviato al 4895894 che lo inoltrerà al destinatario. Il costo è di 50 centesimi a messaggio.

Inviare SMS segreti con Wind

Anche chi ha Wind può di inviare messaggi anonimi. Per farlo sarà necessario digitare nella casella di testo il seguente codice:

*k_k#s_testo

Wind inoltre, dà la possibilità di inviare SMS tramite un nickname qualsiasi, scelto appositamente dal mittente. Ecco il codice da inserire:

k_k#nickname_testo

Il costo per ogni SMS inviato è di 15 centesimi.

Inviare SMS segreti con 3 Italia

Anche 3 Italia si aggiunge alla festa offrendo la possibilità di inviare messaggi anonimi. Ecco come fare:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Proprio come accade con TIM, anche in questo il messaggio va inviato ad un altro numero, il 48383, e non al destinatario. Il costo del messaggio è di ben 50 centesimi.

Inviare SMS Anonimi con Iliad

Per quanto concerne Iliad, non sono ancora disponibili i codici segreti per inviare SMS anonimi. Dunque, sarò necessario utilizzare dei servizi online gratuiti. Al momento, quindi, non è possibile inviare messaggi segreti con Iliad.



Inviare SMS Anonimi con ho. mobile

Per ho. mobile, così come per Iliad non sono disponibili i codici segreti per inviare SMS anonimi e quindi dovete usare dei servizi online gratuiti. Dunque, al momento, è impossibile inviare SMS anonimi con ho. mobile direttamente usando un semplice messaggio di testo.