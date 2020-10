MediaWorld riesce a rendere felici gli utenti con il lancio di un volantino che vuole assolutamente assecondare le esigenze dell’utente che al giorno d’oggi si ritrova a voler accedere a prezzi bassi, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale, allo stesso modo, si avvicina a categorie merceologiche in genere dimenticate, quali sono i notebook, i PC desktop e l’informatica in generale. Gli acquisti, in questo caso, potranno essere completati sia online che nei punti vendita, ricordando comunque che le spese di spedizione sono sempre da aggiungere al listino effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: gli sconti sono speciali per tutti gli utenti

L’idea di MediaWorld è proprio questa, cercare di raggiungere non solo gli utenti che sono soliti acquistare smartphone o similari, ma anche i più attenti utilizzatori di notebook, sopratutto nel periodo corrente in cui lo smartworking sta diventando obbligatorio.

Uno dei prodotti maggiormente interessanti di tutto il volantino MediaWorld è sicuramente lo Huawei MateBook 14D, dispositivo appartenente alla fascia medio-alta del mercato dei notebook di nuova generazione, caratterizzato da un buonissimo display da 14 pollici e da prestazioni in linea con le aspettative.

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, e da consigliare per coloro che invece sono “costretti” ad acquistare un nuovo notebook, ma non necessitano di prestazioni eccessive.

Il volantino MediaWorld può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che è attivo fino al 1 novembre, sia online che nei punti vendita.