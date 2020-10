Si chiude il mese di Ottobre, mese che per la telefonia ha riservato importanti sorprese. Ad inizio mese, ad esempio, Iliad ha sorpreso ancora una volta pubblico ed addetti ai lavori con il lancio dell’iniziativa Flash 100. La ricaricabile, a tempo limitato, era caratterizzata da soglie di consumo estremamente vantaggiose (consumi senza limiti e 100 Giga internet) a soli 9,99 euro ogni mese.

Iliad, le due offerte nascoste da attivare in alternativa a Giga 50

Allo stato attuale, la principale offerta di Iliad continua ad essere la Giga 50. I clienti che decidono di approcciare con il provider francese però avranno anche soluzioni alternativa a disposizione. Mediante il sito internet ufficiale, infatti, è possibile attivare due offerte nascoste.

La prima di queste promozioni è la Giga 40. I clienti che scelgono questa tariffa potranno beneficiare di chiamate senza limiti più SMS verso tutti e 40 Giga internet ad un prezzo mensile di soli 6,99 euro. Novità delle ultime settimane per questa ricaricabile è inoltre la presenza di 4 Giga per la navigazione roaming nei paesi UE. Al costo ricorrente per il rinnovo, tutti gli utenti interessati dovranno aggiungere una piccola quota extra di 10 euro come spese di attivazione.

In alternativa a questa ricaricabile, gli utenti potranno beneficiare poi dell’offerta Iliad Voce. Gli abbonati che scelgono questa tariffa pagheranno un costo mensile di soli 4,99 euro. Le soglie di consumo per Iliad Voce prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Anche in questo caso, così come per Giga 40, l’attivazione avviene online ed è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro.