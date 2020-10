Euronics spiazza tutti con il lancio di una nuova campagna promozionale “a reti unificate”, ovvero disponibile praticamente su tutto il territorio nazionale, nonchè direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Alla base del volantino Euronics troviamo il Tasso Zero, l’utente lo può richiedere solamente con il superamento dei 399 euro di spesa e, nell’eventualità in cui dovesse superare la selezione della finanziaria, potrà iniziare a pagare le rate direttamente da Gennaio 2021. Questo vale per qualsiasi prodotto decidiate di acquistare, indipendentemente dalla categoria merceologica o similari.

Euronics: questo volantino fa faville

I prodotti resi disponibili nel corrente volantino Euronics sono comunque di altissimo livello, a partire dal Samsung Galaxy S20 FE. Ultima generazione della serie Galaxy S20, presenta esattamente le stesse identiche specifiche tecniche del suddetto modello, se non per il processore completamente differente, in questo caso parliamo del Qualcomm Snapdragon 865, non del solito Exynos. Il prezzo di vendita è in linea con le aspettative, lo si potrà acquistare a meno di 600 euro.

L’alternativa che vogliamo proporvi resta sempre in ambito Samsung, è il bellissimo Galaxy S20+, il top di gamma assoluto della serie, almeno per quanto riguarda i modelli del 2020, senza contare l’S20 Ultra. La richiesta finale dell’azienda è finalmente più alla portata di tutti noi, richiede il versamento finale di soli 799 euro, per la versione no brand.

Il volantino euronics ovviamente non termina qui, se volete approfittare delle singole offerte e conoscerlo da vicino, allora dovete affidarvi alle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.