Esselunga si sbarazza letteralmente delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con un volantino assurdo, una campagna promozionale che riesce a soddisfare pienamente le richieste dei consumatori, proponendo prezzi alla portata della maggior parte di noi.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida esclusivamente nei punti vendita in Italia, gli acquisti non possono essere completati online, e risulta essere in scadenza l’11 novembre. Le scorte, come per altri volantini, sono limitate, ciò sta a significare che dovrete prestare particolare attenzione alla velocità con cui deciderete di recarvi in negozio.

Esselunga: l’offerta tech è senza rivali

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto costruire interamente la propria offerta tech, è l’Oppo A9 2020, uno smartphone di ottima qualità, proposto nel periodo ad un prezzo finale di 159 euro.

La scheda tecnica denota una certa tendenza al ribasso, sebbene i suoi punti di forza siano l’ampio display da 6.5 pollici di diagonale (qualità IPS LCD) e la comodissima batteria da 5’000mAh, in grado di garantire una durata complessivamente elevata. Per il resto lo possiamo definire con un normale medio di gamma, con sistema operativo Android 10, processore MediaTek cota-core e 4GB di RAM, nonché un comparto fotografico rappresentato da 4 sensori posteriori, un anteriore da 16 megapixel ed il sensore per le impronte digitali.

Il prodotto, come specificato in precedenza, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi ed in versione no brand.