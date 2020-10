La possibilità di ottenere DAZN Gratis si è proposta agli utenti con una promozione che tanti hanno scoperto direttamente dal sito ufficiale. Non impone limiti all’uso dei canali e delle app che restano attive anche in contemporanea su TV, smartphone, tablet, console e PC. Tutto ciò che si potrà vedere si vedrà in chiaro e senza conseguenze legali per chi sfrutta il trucco segreto che sblocca l’iniziativa con la visione di tutto quello che viene indicato in elenco.

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

DAZN a 0 Euro: come averlo anche sui tuoi dispositivi

Il semplice link proposto dal fornitore di servizio con l’iniziativa “Invita un Amico” è sufficiente per avere 4 mesi di servizio gratuito sul proprio account. Per farlo basta accedere al profilo personale e scegliere la relativa opzione indicata. Si adempie ai termini del contratto Free in presenza dei seguenti requisiti:

abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; amici che creano un profilo accedendo tramite link di invito;

di invito; abbonamento amico attivo per almeno 7 giorni;

nessun account sospeso o attivo nei 12 mesi precedenti;

precedenti; limite di utilizzo massimo di 4 volte con successiva disattivazione automatica dei rinnovi gratuiti

Attraverso il rispetto delle procedure e del regolamento possiamo evitare il pagamento dei Ticket che ricordiamo essere di tipo mensile a 9,99 Euro ed annuale al costo di 99,99 Euro con sconto.