Da Carrefour arriva un SottoCosto che punta ad attirare su di sé l’attenzione dei consumatori italiani, proponendo ottime offerte e prezzi bassi, nonché garantendo anche buoni prodotti a cifre relativamente contenute.

Fino all’8 novembre è disponibile un volantino Carrefour dall’elevato interesse complessivo, essendo un SottoCosto, chiaramente le scorte disponibili in negozio appaiono essere limitate, ciò sta a significare che è sempre consigliata una rapida decisione, per evitare di non poter raggiungere l’acquisto del prodotto desiderato.

Quest’ultimo potrà poi essere completato esclusivamente nei punti vendita, la campagna promozionale non è attiva online, almeno per quanto riguarda la parte relativa alla tecnologia.

Carrefour: i migliori prezzi attivi in questi giorni

L’attenzione di Carrefour nella realizzazione della suddetta campagna promozionale pare essere stata rivolta verso la fascia media del mercato della telefonia mobile, infatti troviamo sconti applicati su prodotti del valore massimo di 429 euro circa.

Il più costoso è appunto l’Apple iPhone SE 2020, un modello che promette buone prestazioni generali, e viene tutt’oggi considerato come il punto d’accesso all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, per gli utenti che non vogliono, o non si possono permettere, una spesa eccessiva per l’acquisto di un iPhone 11 o 12.

Gli altri due prodotti da consigliare sono smartphone Xiaomi di fascia bassissima, più precisamente parliamo di Redmi Note 8T e di Redmi 8A, in vendita a 139 e 99 euro. L’acquisto, in questo caso, deve avvenire da parte dell’utente che vuole spendere pochissimo, ma allo stesso tempo non pretende troppo dagli stessi terminali.