L’operatore virtuale 1Mobile su rete Vodafone 4G ha attivato il servizio VoLTE per tutte le nuove SIM acquistate dallo scorso 27 Ottobre 2020. Novità anche per l’offerta 1Mobile Large XPlus Reward.

Dal 27 Ottobre 2020, infatti, tutti i nuovi clienti dell’operatore che attivano qualsiasi offerta tra quelle attualmente proposte su una nuova SIM, avranno disponibile da subito il servizio VoLTE, che consente di effettuare e ricevere le telefonate tramite la rete 4G permettendo anche di continuare a navigare in internet durante una conversazione telefonica. Scopriamo insieme altri dettagli.

1Mobile lancia il servizio VoLTE e l’offerta Large XPlus Reward

Prima o poi il servizio VoLTE su rete 4G dovrebbe essere disponibile per tutti gli altri operatori, in quanto la dismissione impatterà chiaramente su chiunque utilizza la rete dell’operatore rosso. Nel caso specifico di 1Mobile, si evidenzia che il servizio è attivo per il momento sulle nuove SIM, mentre per i già clienti il VoLTE sarà reso disponibile progressivamente a partire dal prossimo mese.

Chiaramente, se lo smartphone lo consente, sarà anche possibile attivare o disattivare la funzione a propria discrezione e il servizio non prevede in nessun caso costi aggiuntivi. Una seconda novità introdotta da 1Mobile riguarda la nuova versione dell’offerta 1Mobile Large XPlus Reward, anch’essa disponibile dal 27 Ottobre 2020, che offre adesso più traffico dati per le nuove attivazioni rispetto alla versione precedente.

La nuova 1Mobile Large XPlus Reward prevede infatti adesso minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali, 40 Giga di traffico dati in 4G e tariffe internazionali agevolate al prezzo mensile di 6.99 euro al mese. Dalla terza mensilità, inoltre, il traffico dati aumenterà di altri 20 Giga, per un totale di 60 Giga al mese mentre il costo mensile scenderà a 5.99 euro. Per scoprire altre offerte o maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.