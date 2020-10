World of Warcraft: Shadowlands l’uscita era prevista il 27 ottobre, quindi all’inizio di questa settimana. Tuttavia, il gioco è stato ritardato ma sappiamo che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo: Shadowlands uscirà il 23 novembre.

Il ritardo viene giustificato per degli ulteriori miglioramenti sul gioco

In una nota pubblicata sul canale Twitter ufficiale della serie, il produttore esecutivo John Hight ha detto che il tempo extra viene utilizzato per aggiungere un tocco di raffinatezza e per migliorare il contenuto finale dell’espansione, cambiare il combattimento e rielaborare alcune ricompense.

La pre-patch del gioco è già stata pubblicata, ed è essenzialmente il primo passo per il rilascio completo di qualsiasi espansione di World of Warcraft. Il 10 novembre inizierà anche un evento pre-lancio, che includerà il Flagello, e il primo raid inizierà l’8 dicembre. Questo raid, Castle Nathria, segnerà anche l’inizio dei contenuti della Stagione 1 del gioco.

World of Warcraft: Shadowlands è la prima espansione per il gioco da Battle for Azeroth del 2018, che ha ricevuto un’accoglienza mista. Presenta alcune importanti modifiche rispetto alle altre espansioni, inclusa la possibilità di cambiare il sesso del tuo personaggio senza costi aggiuntivi e il limite di livello è stato ridotto a 60 dopo anni di “power creep”. Il sistema Covenant contiene anche alcuni elementi di diverse espansioni, permettendoti di allinearti con uno dei quattro set per poteri speciali.

Oltre all’edizione standard, puoi preordinare un’edizione da collezione di World of Warcraft: Shadowlands per 120 euro. Include un aumento di livello, una cavalcatura volante, una ricerca di trasmogrificazione, un animale domestico, un effetto per le armi e altro ancora.