WhatsApp: una ricarica gratis da 10 euro per tutti, il messaggio

WhatsApp è un’applicazione che riesce ad interconnettere tutto il mondo senza problematiche e soprattutto senza costi aggiuntivi. Il tutto è possibile semplicemente utilizzando la propria connessione ad Internet prevista dal proprio piano tariffario, contrariamente a come funzionava invece diversi anni fa. Come in tanti ricorderanno WhatsApp risultava a pagamento, con 0,89 € ogni anno da corrispondere al colosso.

Dopo un po’ però tutto è cambiato, e sono anche arrivate tante altre funzioni che hanno consentito di migliorare la propria esperienza utente. Uno dei problemi che però continua a persistere è quello che riguarda le truffe, ormai sempre più sofisticate e soprattutto convincenti. Durante gli ultimi giorni sono state tantissime le persone che si sono ritrovati ad affrontare una problematica del genere, la quale è stata in grado di convincere soprattutto gli utenti più ingenui.

WhatsApp, agli utenti viene promessa una ricarica gratuita ma è solo una truffa

Durante questi ultimi giorni si stanno susseguendo tante catene su WhatsApp, le quali sono più improntati ad informare le persone in merito ai dati relativi al COVID. A tutto ciò però va ad intervallarsi anche la solita azione truffaldino promossa dai diversi malfattori che popolano purtroppo WhatsApp.

Le lamentele sono arrivate in maniera copiosa anche alla nostra redazione, la quale è venuta a conoscenza di una nuova tipologia di truffa. Un messaggio inoltrato tramite catena offrirebbe una ricarica gratuita a tutti gli utenti, i quali dovrebbero solo cliccare sul link presente nel testo. In tanti non sanno che cliccando proprio su quel collegamento andranno ad accettare più abbonamenti a pagamento in una sola volta con il credito residuo che verrà dunque prosciugato. State molto attenti ed informatevi prima di procedere.