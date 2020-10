Vodafone rinnova una delle migliori offerte in circolazione, la Special Unlimited torna disponibile per gli utenti che vogliono attivare un nuovo numero di telefono, richiedendo nel contempo la portabilità da specifici operatori telefonici.

Come nella maggior parte dei casi, anche la suddetta risulta essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, quindi attivabile in esclusiva dai consumatori che rientrano in Vodafone da alcune aziende, nello specifico parliamo di CoopVoce, Tiscali o TIM. La portabilità, come potete tranquillamente immaginare, risulta essere obbligatoria, ed allo stesso modo viene richiesto il pagamento di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Il costo fisso sarà poi di 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della suddetta, senza presentare particolari vincoli contrattuali di durata. Va ricordato, infatti, che l’utente potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza dover pagare penali, ma allo stesso tempo riceverà la promessa di Vodafone di non subire rincari nel corso dei 24 mesi successivi alla data di attivazione.

Vodafone Special Unlimited: cosa contiene l’offerta

L’offerta di Vodafone resta sicuramente molto interessante, poiché prima di tutto permette l’accesso ad un bundle quasi mai visto prima, almeno per quanto riguarda l’operatore in questione.

L’utente che la richiederà potrà godere di 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque, finendo poi su SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono sul territorio nazionale.

La connessione potrà raggiungere una velocità massima di 600Mbps in download, a patto che lo smartphone sia compatibile con tali numeri.