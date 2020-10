Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è uno dei giochi più attesi (considerando i tantissimi fan del supereroe) delle festività natalizie 2020, il che significa naturalmente che ci sono dei prodotti che puoi preordinare oltre al gioco.

Per tutti i fan del supereroe, è possibile preordinare su Amazon art book e il romanzo prequel

Titan Books sta pubblicando un’art book ufficiale e un romanzo prequel, entrambi preordinabili su Amazon in questo momento. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – The Art of the Game uscirà il 17 novembre, mentre Miles Morales – Wings of Fury arriverà il 10 novembre.

L’art book di 192 pagine con copertina rigida, è pieno di concept art di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. È disponibile per il preordine al costo di 40 euro su Amazon. I libri d’arte ricevono regolarmente sconti piuttosto interessanti prima della loro pubblicazione. Se ordini ora, riceverai il libro al prezzo più basso offerto fino al lancio grazie alla garanzia del prezzo di preordine di Amazon.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Wings of Fury è il romanzo prequel ufficiale del prossimo gioco per PS5 / PS4. Wings of Fury segue Miles mentre sta imparando ad essere Spider-Man. La storia vedrà Miles affrontare Vulture in un’avventura che porterà all’inizio del gioco.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales uscirà il 12 novembre come titolo di lancio per PS5. Sarà disponibile anche su PS4. Se stai acquistando una PS5, potresti optare per l’edizione Ultimate, che viene fornita con una versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man.

Queste le parole del direttore creativo, Brian Horton: “Marvel’s Spider-Man è un gioco fantastico, lo adoriamo tutti e molte persone ci giocano ancora oggi. Ma sapevamo che c’erano aspetti migliorabili, e una di queste era creare un’esperienza cinematografica più fluida, coinvolgente e che fluisca in modo molto più naturale nel gameplay. Volevamo arrivare a proporre una connessione tra le missioni e il mondo aperto; tutto senza schermate di caricamento”