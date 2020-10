Sky ha ampliato nettamente i suoi orizzonti negli scorsi mesi, lanciando il tanto atteso servizio per la telefonia fissa. Ad oggi, quindi, Sky non rappresenta solo una solida realtà nel campo della tv a pagamento, ma un punto di riferimento per tutto il settore delle telecomunicazioni.

Da giugno ad oggi, la compagnia ha già lanciato prime vantaggiose iniziative per la Fibra Ottica. Offerte ed occasioni speciali sono garantite per tutti gli abbonati fedeli da più anni.

Sky e la Fibra ottica: soluzioni vantaggiose ed un regalo per i clienti

Premiare la fedeltà è da sempre uno degli obiettivi strategici per il gruppo commerciale di Sky. In concomitanza con il lancio delle prime reti di Fibra ottica, la pay tv riserva un regalo esclusivo ai clienti che hanno sottoscritto il programma Extra. Tutti coloro che hanno un piano attivo per la tv satellitare da almeno un anno potranno beneficiare di tre mesi gratuiti per la Fibra Ottica. Allo stesso tempo, gli utenti della pay tv satellitare da almeno sei anni potranno ricevere sei mesi a costo zero per un piano di Fibra Ottica.

Con la presenza delle reti telefoniche di proprietà, Sky andrà a rimodulare anche le sue attuali promozioni, puntando su offerte all inclusive. Già in queste settimane è disponibile una promozione che prevede la componente satellitare più quella telefonica. Al prezzo mensile di 39,99 euro, i clienti avranno Sky Tv (con il pacchetto base dell’Intrattenimento) e le linee Fibra Ottica. Il prezzo previsto dalla compagnia sarà bloccato per tre anni.