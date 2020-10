Gli smartphone emettono radiazioni in ogni momento. Sono presenti alcuni dispositivi che emettono un numero decisamente alto di radiazioni, e il Bundesamt für Strahlenschutz, ovvero l’Ufficio federale tedesco, ha condotto degli studi in merito all’argomento. Sembra che l’ente abbia creato un apposito database che permette loro di conoscere con precisione quali smartphone emettono un numero di radiazioni più alto.

Come detto prima, tutti gli smartphone emettono radiazioni, e dunque tutti sono esposti ad esse. Tuttavia, ci sono due cose da chiarire: la prima è che non esiste correlazione reale tra tumori e radiazioni, la seconda è capire quali dispositivi sono maggiormente dannosi e quali meno. L’Ufficio tedesco ha decretato che i dispositivi cinesi sono quelli che si configurano in cima alla lista dei peggiori in termini di radiazioni.

Radiazioni smartphone: ecco la lista di tutti i modelli più e meno sicuri

In cima alla lista dei dispositivi più radioattivi abbiamo Xiaomi, successivamente OnePlus ed iPhone. Secondo i dati, la casa cinese ha 6 modelli tra i primi 15 smartphone che emettono maggiori radiazioni:

Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi Max 3 OnePlus 6T HTC U12 life Xiaomi Mi Mix 3 Xperia XA2 Plus Google Pixel 3 XL Xiaomi Mi 9/9 SE iPhone 7 Xperia XZ1 Compact HTC Desire 12/12+ Xiaomi Mi 9T Google Pixel 3 iPhone 8 Xiaomi Redmi Note 5 Zte Axon 7 mini

Samsung capeggia la classifica “buona” di quelli che emettono meno radiazioni con 8 modelli su 16: