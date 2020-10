Il nostro smartphone è oramai uno degli strumenti di maggiore importanza nella routine di ogni giorno, tramite esso infatti ci è possibile svolgere varie attività, da quelle più semplici di intrattenimento come il guardare le nostre serie TV preferite o navigare sui social, fino ad attività più complesse e importanti come l’invio di pagamenti e la gestione del conto in banca.

Ovviamente tutti gli smartphone per compiere determinate attività si avvalgono di apposite app, scritte adeguatamente per consentire di svolgere quanto desiderato in modo semplice ed intuitivo ed altamente specializzate, le quali ovviamente sono disponibili al download comodamente dal Play Store o dall’App Store.

Ovviamente poi, Google e Apple tengono sempre in costante controllo le app che circolano sui propri store, in modo tale da offrire sempre app sicure e prive di codici malevoli, ciononostante però, capita ogni tanto che alcune di esse sfuggano ai controlli delle aziende e riescano a finire sui device degli utenti.

Eliminate queste app

Se avete scaricato una di queste app in elenco procedete subito a disinstallarla e magari anche ad un reset del cellulare, dal momento che i codici malevoli al loro interno probabilmente stanno rubando password e file dal vostro cellulare senza che voi ve ne accorgiate.

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Biscuitent

Aquawar

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship